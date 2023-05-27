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Millet İttifakı’nın mutsuz ortakları

Yedili Masa'da yer alan siyasi partilen kadın kolları Trabzon'da yürüyüş düzenledi. Milli Görüş kimliğini çıkaran Saadet Partisi'ni temsil eden kadının etkinlik boyunca yüzünün hiç gülmemesi dikkat çekti.

13:40 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yedili Masa kadın kollarının Trabzon’daki yürüyüşünde Saadet Partili kadının hiç gülmemesi dikkat çekti

Yedili Masa kadın kollarının Trabzon’daki yürüyüşünde Saadet Partili kadının hiç gülmemesi dikkat çekti

Temel Karamollaoğlu, başörtüsüne ‘1 metrekarelik bez parçası’ diyen yasaklanması için AYM’ye başvuran Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak kursa da Saadet seçmeninin aynı görüşte olmaması yüz ifadesine yansıyor. 28 Mayıs seçimi öncesi Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin kadın kolları, Trabzon’da yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte, sloganlar atan kadınlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. Ellerinde karanfillerle dolaşan kadınların arasındaki Saadet Partili kadın ise dikkat çekti.

Saadetli kadın hiç gülmedi

Seçimlerde meclise girebilmek içim Kılıçdaroğlu ile pazarlık yapan ve destek veren Saadet Partisi’nin seçmeninin bu ittifaka çok da sıcak bakmadığı yorumlarına neden oldu. Yürüyüş boyunca hiçbir slogana katılmayan kadın, tek bir kelime dahi etmeden katıldığı yürüyüşü sonlandırdı. Saadet Partili kadının basın açıklaması sırasında da mutsuz ve tepkisiz olması dikkat çekti.

#Saadet Partisi
#Yedili Masa
#Trabzon
13 dakika önce
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