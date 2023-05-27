Millet İttifakı’nın mutsuz ortakları

Temel Karamollaoğlu, başörtüsüne ‘1 metrekarelik bez parçası’ diyen yasaklanması için AYM’ye başvuran Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak kursa da Saadet seçmeninin aynı görüşte olmaması yüz ifadesine yansıyor. 28 Mayıs seçimi öncesi Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin kadın kolları, Trabzon’da yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte, sloganlar atan kadınlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. Ellerinde karanfillerle dolaşan kadınların arasındaki Saadet Partili kadın ise dikkat çekti.

Seçimlerde meclise girebilmek içim Kılıçdaroğlu ile pazarlık yapan ve destek veren Saadet Partisi’nin seçmeninin bu ittifaka çok da sıcak bakmadığı yorumlarına neden oldu. Yürüyüş boyunca hiçbir slogana katılmayan kadın, tek bir kelime dahi etmeden katıldığı yürüyüşü sonlandırdı. Saadet Partili kadının basın açıklaması sırasında da mutsuz ve tepkisiz olması dikkat çekti.