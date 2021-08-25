Millet Mahallesi kapalı pazar alanı açılmaya gün sayıyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Millet Mahallesi’nde yapımı hızla süren modern kapalı pazar alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. İlçe sakinlerinin talepleri üzerine modern pazar alanları oluşturmaya gayret ettiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’miz 4 bin 61 metre karelik bir alana sahip olup, 242 pazar tezgahı, 105 araçlık kapasite, bodrum katı otopark, zemin katı pazar alanı ile mahalle halkına hizmet verecek. 484 metrekarelik ticari bir alan bulunan projemizde dükkanlarımızı 7/24 vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Ayrıca Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı içerisinde 610 metrekare alanda çocuklarımıza yönelik karete, tekvando ve jimnastik salonları yer alacak. Kadınlar için de bir spor merkezini kullanıma sunacağız. Bölge halkının önemli ihtiyacını karşılayacak olan Millet Kapalı Pazar Alanımızı ekim ayında ilçemize kazandıracağız” dedi.
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