Millet Mahallesi kapalı pazar alanı açılmaya gün sayıyor

Selde mağdur olan Almanya doğumlu esnaftan Bakan Kurum'a teşekkür: Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok

Sel felaketi ile zarar gören Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde esnaflık yapan Cemal Çaylak, yapılan hizmetleri daha önce hiç görmediğini belirterek, “Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Dünyanın hiçbir yerinde de yok. Ben Almanya doğumluyum, Almanya'da da sel oldu. Hayatımızda böyle bir şey görmediğimiz gibi devletin para dağıttığını hiç görmedik' dedi.