Milletin çocukları şehit olmayacak

Uğur Duyan
04:0022/08/2025, Cuma
G: 22/08/2025, Cuma
Trabzon’a İstiklal Madalyası ve beratın verilmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na ilişkin değerlendirme yaptı. Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: “Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır. Trabzon’un unutulmaz evladı Eren Bülbül’ün hakkını, hukukunu ihlal edecek hiçbir söze fırsat verilmeyecektir. Dinlediğimiz STK temsilcilerinden birisi olan hanımefendi şunu söyledi, ‘Biz evlatlarımızı gömmek yerine silahları gömmeyi esas almak zorundayız.’ İnşallah bu milletin çocukları bir daha şehit olmayacak, ölmeyecek.”


Trabzon’a 101 yıl sonra İstiklal madalyası

Samsun’dan sonra Trabzon’a da İstiklal Madalyası verildi. TBMM Şeref Holü’nde yapılan tören ile Trabzon’a ildeki kayıkçıların Milli Mücadele’deki gayreti ve o zor günlerde cepheye silah taşıması nedeniyle 1924’te verilmesi kararlaştırılan İstiklal Madalyası, 101 yıl sonra kente verildi.


