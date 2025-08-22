Milletin çocukları şehit olmayacak

Trabzon’a İstiklal Madalyası ve beratın verilmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na ilişkin değerlendirme yaptı. Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: “Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır. Trabzon’un unutulmaz evladı Eren Bülbül’ün hakkını, hukukunu ihlal edecek hiçbir söze fırsat verilmeyecektir. Dinlediğimiz STK temsilcilerinden birisi olan hanımefendi şunu söyledi, ‘Biz evlatlarımızı gömmek yerine silahları gömmeyi esas almak zorundayız.’ İnşallah bu milletin çocukları bir daha şehit olmayacak, ölmeyecek.”