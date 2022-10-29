Milliyetçi Hekimler Derneği'nden TTB başkanı hakkında suç duyurusu

Geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'nın yayın organında açıklama yaptığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah kullanıyor' şeklinde iftiralar attığı gerekçeleriyle Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatmış, bu kapsamda İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı, Ankara'ya getirilmişti. Şüpheli Fincancı, adli makamlarca Medya Haber TV'de arka fonda PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu canlı yayında PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

MİLLİYETÇİ HEKİMLER DERNEĞİ'NDEN SUÇ DUYURUSU

Şüpheli TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki soruşturma devam ederken bir hamle de Milliyetçi Hekimler Derneği'nden geldi. Dernek adına harekete geçen Avukat Funda Sadıkahmet, PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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PKK'NIN SÖZCÜSÜ GİBİ

Milliyetçi Hekimler Derneği'nin savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde Terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Medya TV'de 19 Ekim günü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'lı teröristlere karşı kimyasal silah kullandığını söyleyen TTB Başkanı Fincancı'nın mesnetsiz iddialar ortaya attığı belirtildi. Şüpheli Fincancı'nın en büyük amacının TSK ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yıpratmak olduğunun altı çizilirken PKK'nın sözcüsü gibi açıklamalar yaptığı da vurgulandı.

ÖRGÜT ÜYESİ OLDUĞUNA DAİR KUVVETLİ ŞÜPHE

Şüpheli Şebnem Korur Fincancı'nın yaptığı açıklamalarla ülkemize darbe vurmayı kendine misyon edindiğinin yer aldığı dilekçede, Fincancı'nın daha önce de Türkiye Cumhuriyeti aleyhine PKK sempatizanlığı yaparak açıklamalarda bulunduğu, bu açıklamalarından dolayı şüphelinin de PKK terör örgütünün bir üyesi olduğuna dair ciddi emareler oluştuğu ve bu sebeple şüphelinin 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan da yargılanması gerektiği açıklandı.

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DEMOGOJİ YOLUYLA ÖRGÜT PROPAGANDASI

Aynı zamanda dilekçede, TTB Başkanı Fincancı'nın yaptığı açıklamalarda Dünya kamuoyuna karşı devleti aşağılayarak küçük düşürmeyi, itibarsızlaştırıp yıpratmayı hedeflediği kaydedildi. Şüphelinin yaptığı açıklamada terör örgütü üyelerinin adeta TSK'nın kimyasal silah kullanması sonucu bir insanlık suçunun mağduru olduklarını belirterek bu iddianın hiçbir tıbbi ve yasal boyutunun bulunmadığı gibi bu iddianın PKK'nın lehine dramatize edilerek demagoji yoluyla Dünya kamuoyunda örgütün propagandasını yaptığı açıklandı.

"TTB BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ CEZALANDIRILSIN"

Türk hekimlerini temsil makamında bulunan şüphelinin amaçları dışında hareket ettiğinin vurgulandığı dilekçede, Şebnem Korur Fincancı'nın Türk hekimlerini milletine karşı zan altında bıraktığı, bu durumda Türk hekimlerinin itibarına da zarar verdiği, yasal görevini yerine getirmeyerek TTB'nin amaçları dışına çıktığı öne sürüldü. Suç duyurusu dilekçesinde aynı zamanda TTB Başkanı Fincancı ile birlikte Türk Tabipler Birliği merkez konsey yönetim kurulu üyelerinin de cezalandırılması talep edildi.

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