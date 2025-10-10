Milyonlarına el koyuldu

Antalya Manavgat Belediyesi’ne yönelik olarak Victory Oteller zinciri sahibi Zafer Süral ve Dream Word Oteller zinciri sahibi Kadirhan Berber’in şikâyeti üzerine başlayan soruşturma tamamlandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, rüşvet, zimmet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla iddianame hazırladı. CHP’li başkanın 100 yılı aşkın hapsi istenirken, ikametinde ele geçirilenler dahil sahip olduğu yaklaşık 50 milyon lira değerindeki döviz ve altına da el koyuldu.





EVRAKLARI KASITLI BEKLETTİLER

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin inşaata başlama ruhsatı, iskân başvurusu, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile tadilat ruhsatı için belediyeye müracaat eden şahısların evraklarını kasıtlı olarak beklettikleri; ruhsat ve iskân verme karşılığı rüşvet alarak haksız kazanç elde ettikleri ortaya konuldu. Manavgat Belediyesi’nin araç kiralama ihalelerine fesat karıştırdığına dikkat çekilen iddianamede, bazı önceden belirlenen şirketlerin yüksek meblağlarla ihaleleri kazanmasının sağlandığı ve bu yolla haksız menfaat elde edildiği vurgulandı. İddianamede, Manavgat Belediyesi’nin ağır borç yükü altında bırakıldığı ifade edildi.





8 FARKLI SUÇ TESPİT EDİLDİ

İddianamede, Manavgat Belediyesi’nin ‘Borcu var’ denilerek iş adamlarına kurulan paravan şirkete para ödettirildiği ve bu sayede haksız menfaat sağlandığı ifade edildi. Ayrıca, gayri resmi olarak açılıp işletilen eğlence mekanlarını kapatmak veya mühürlemek yerine görmezden gelmek üzere rüşvet alarak haksız kazanç elde ettikleri gibi 8 ayrı suç tespit edildiği iddianamede yer aldı. Şüphelilerin pazarlık yaptığı telefon konuşmaları ve hesap hareketlerini gösteren MASAK raporu da iddianamede yer aldı.



