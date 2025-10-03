Manavgat Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara CHP'den istifa etti. Kara X hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi için "beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Hakkında yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla soruşturma yürütülen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara CHP'den istifa etti.
Niyazi Nefi Kara'nın X hesabından yaptığı açıklama:
"Bugün itibariyle ata ocağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum.
Maalesef, Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda “üyeliğimi askıya alarak” beni gözden çıkardı. Bu kararı yaşanan olağanüstü gelişmeler gereği olgunlukla karşılamıştım. Ancak süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için “masumiyet karinesi” nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir.
Partime ve partililerime küs değilim. Tepkim merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda beni feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yöneliktir."