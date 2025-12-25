Milyonluk taylar karayolunda telef oldu

Malatya’da bulundukları tavladan kaçan ve şehirlerarası karayoluna çıkan milyonluk yarış atlarına yoldan geçen araçlar çarptı. 3 aracın büyük hasar aldığı kazada 1 kişi yaralanırken, milyonluk taylar telef oldu.

Çok sayıda at telef oldu

Olay, akşam saatlerinde Malatya-Ankara karayolu Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bulundukları tavladan kaçan bir grup yarış atı karayoluna çıktı. Bu sırada yoldan geçen araçlar atlara çarptı. Kazalarda 1 sürücü yaralandı, çok sayıda tay telef oldu.

Kazaya karışan araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Akçadağ Kaymakamı ve Belediye Başkanı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

"Neye uğradığımızı anlayamadık"

Araçlarına atların çarptığını belirten bazı sürücüler neye uğradıklarını anlayamadıklarını ve atların bir anda araçların önüne çıktığını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.







