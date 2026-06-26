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Mimar Sinan'ın vasiyeti yaşatılıyor

Mimar Sinan'ın vasiyeti yaşatılıyor

Saliha Engin
04:0026/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
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Mimar Sinan’ın vasiyetini 16 yıldır yerine getirdiklerini kaydeden Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy, bu geleneği ömürleri boyunca sürdürmeyi arzu ettiklerini söyledi.
Mimar Sinan’ın vasiyetini 16 yıldır yerine getirdiklerini kaydeden Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy, bu geleneği ömürleri boyunca sürdürmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere taşınması için çalışmalar yürüten Gürsoy Vakfı, Süleymaniye Camii’nin restorasyonunda bulunan Mimar Sinan’a ait vakfiyedeki vasiyeti, her yıl muharrem ayının 10’unda Aşure Günü etkinliğiyle yaşatıyor. Vakıf, Süleymaniye Camii’nin gölgesinde, Kanuni Sultan Süleyman’ın ihsanı olarak anılan aşureyi, camiyi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere dağıtarak paylaşmanın ve bereketin simgesini sürdürüyor. Bu kapsamda dün Mimar Sinan’ın kabri başında edilen dua sonrası Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel ve Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy, vatandaşlara aşure dağıttı.


16 YILDIR DEVAM EDİYOR

Mimar Sinan’ın vasiyetini 16 yıldır yerine getirdiklerini kaydeden Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy, bu geleneği ömürleri boyunca sürdürmeyi arzu ettiklerini söyledi. Vakfiyede yer alan talimatlar doğrultusunda vakıf gelirlerinden yapılan yardımların her yıl Muharrem ayının 10’unda hatimler ve dualarla yerine getirildiğini anlatan Gürsoy, “Her yıl cami görevlileri tarafından hatimler okunuyor, ardından türbe başında dualar ediliyor. Sonra da aşure ve yemek ikram ediliyor. Süreç, vakfiyede yazıldığı şekliyle devam ediyor” diye konuştu. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da Mimar Sinan’ın vasiyetini yaşatan Gürsoy Vakfı’na teşekkür etti.


#Mimar Sinan
#Gürsoy Vakfı
#Süleymaniye Camii
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