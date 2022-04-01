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ANKARA

Mimarlar Odası'na PKK davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın yayın organı JIN TV’ye ödül veren Mimarlar Odası Ankara Şubesi başkan ve üyelerine dava açtı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Mimarlar Odasına PKK davası
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK’nın yayın organı JIN TV’ye ödül veren Mimarlar Odası Ankara Şubesi başkan ve üyelerine dava açtı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 29 Eylül 2021’de düzenlenen “Koruma Alanında Emre Madra Basın Ödülleri” programında, PKK’nın yayın organı JIN TV ve programcı Güler Yıldız Bastion’a “uluslararası televizyon haberciliği” alanında ödül verildi.

JIN TV
JIN TV

Tepki çeken olay üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını tamamlayıp Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile 6 yönetim kurulu üyesi hakkında “terör örgütü propagandası” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, ödülün doğal ve kültürel değerlerin korunması kapsamında haber yapan gazetecilere verildiğini, JIN TV’nin PKK ile irtibatlı olduğunu ifade verirken öğrendiklerini öne sürdü. Sanıkların söz konusu ödülle terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemini meşru gösterdiği vurgulanan iddianame, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanıklar 23 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.

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