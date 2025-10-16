Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Minibüs ağaca çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Minibüs ağaca çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

17:1816/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Ağaca çarpan minibüs
Ağaca çarpan minibüs

Denizli'nin Güney ilçesinde, yol kenarındaki ağaca çarpan minibüsün sürücüsü Yasin Dedeoğlu (25) ile yanındaki Oğuzhan Yoldaş (24), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Haylamaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yasin Dedeoğlu'nun kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen minibüs, yol kenarındaki ağaca çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi minibüs sürücüsü Yasin Dedeoğlu ile yanındaki Oğuzhan Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Dedeoğlu ile Yoldaş'ın cenazeleri otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




#Denizli
#Güney
#minibüs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası bitti mi, son başvuru tarihi ne zaman?