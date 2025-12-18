Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yalova
Minibüs park edilirken yandı: Üç araç da zarar gördü

Minibüs park edilirken yandı: Üç araç da zarar gördü

23:1418/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yalova'da sürücüsünün park etmek istediği sırada minibüs yanmaya başladı. Yangın sırasında alevlerin etkisiyle minibüsün ön ve arkasındaki 3 araçta hasar meydana geldi.

Yalova'da park edildiği sırada yanmaya başlayan minibüs ile yakınında bulunan 3 araçta hasar meydana geldi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Çınarlı Cami Sokağı'nda sürücüsünün park etmek istediği 34 CPM 312 plakalı minibüste, elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.

Yangını çevredeki vatandaşlarla söndürmeye çalışan sürücünün araçta bulunan yangın tüpüyle yaptığı müdahale yetersiz kalınca alevler kısa sürede minibüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında alevlerin etkisiyle minibüsün ön ve arkasındaki 3 araçta hasar meydana geldi.



#İtfaiye
#Yalova
#Minibüs
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Malulen emekli olmak için hangi hastalıklar geçerli? İşte malulen emeklilik şartları