Minibüs terörü hız kesmiyor: Trafikten kaçmak için ters yöne girdi yaşlı kadına çarptı

Korkunç kaza, dün Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik-Kadıköy hattında çalışan Alican V. kullandığı minibüsle güzergah dışındaki ara yola girdi. Sürücü ara yoldan çıkarken, yolun karşısına geçmeye çalışan Nigar Arkeş'e (87) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın minibüsün altında kaldı. Kadına çevredekiler koşarak yardım etmeye çalışırken, durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Vatandaşlar, minibüs şoförlerinin sık sık güzergah dışına çıktığını iddia etti.

Müdahaleler yetmedi

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nigar Arkeş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen trafik polisi kaza yerinde incelemelerde bulunurken minibüs sürücüsü Alican V. gözaltına alındı. Olay yerindeki minibüs çekici yardımıyla polis otoparkına çekildi.



"Hem güzergah dışı, hem ters yön"

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar minibüsçüleri hem güzergah dışında, hem de ters yönden gittiklerini belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Kazayı gören Burak Engin, "Minibüs kendi yolunda değil. Bir de ters yönden geliyorlar. Kadının bağırmasıyla çıktık baktık. Minibüs kadını ezmiş. Minibüs güzergahı olmamasına rağmen uyarılarımızı yapmamıza rağmen ısrarla minibüs sürücüleri bize tepki gösteriyor. Burada ne polisinin bir önlemi var ne de belediyenin hiç kimsenin bir önlemi yok" dedi.

Bölge halkı isyan etti

Daha öncede benzer kazalar meydana geldiği belirten çevrede sakinleri duruma tepki gösterdi. Kazadan kısa bir süre sonra güzergah dışına çıkan ve ters yönden gelen başka bir yolcu minibüsünü fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerinde inceleme yapan ekipler minibüsü durdurarak cezai işlem uyguladı. Bir mahalle sakini minibüs sürücüsüne "Daha yeni kaza oldu, kadın öldü hastanede. Daha kimi ezeceksiniz" diyerek isyan etti.