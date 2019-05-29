Minibüsler taksiye dönüşecek

Gebze-Harem Minibüsçüler Derneği ve Pendik Minibüsçüler Derneği’nin sahur programına minibüs kullanarak gelen Yıldırım, burada meşaleler ve ’Başkan Yıldırım’ sloganlarıyla karşılandı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım katıldığı bir televizyon programında İstanbul’da yapmayı planladığı projeleri anlattı. Yıldırım, İstanbul’a yeni bir çehre kazandıracak olan proje ve 23 Haziran çalışmalarının yanı sıra, İstanbul halkına indirim müjdesi de verildi.

İGDAŞ BORÇ FAİZİ SİLİNECEK

Binali Yıldırım, doğalgazda yüzde 10 indirim yapılacağının müjdesini verdi. Yıldırım, bununla ilgili çalışmalar yaptırdığını ayrıca, sosyal destek alan 80 bin ailenin doğal gaz faturasının 50 lirasını kendilerinin karşılayacağını belirtti.

Yıldırım, gençlerin büyükşehir ve ilçe belediyelerinin spor tesislerinden ücretsiz yararlanacağını da kaydetti. Yıldırım, “Vatandaşlarımızın bir kısmı İGDAŞ ile borçlarını ödeyemediği için davalık durumda. Borçları olan vatandaşların ödemesi gereken faiz miktarı 300 milyon liraya dayandı. Bunların faizi silinecek ve vatandaşlarımızla el sıkışacağız” dedi.

MOTORSİKLETLERE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ

Motorsiklet sürücülerine de müjdeli haber geldi. Yıldırım, “İstanbul’daki 300 bin çift tekerlekli araç yani motosiklet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden ücretsiz geçecek. Yine otoyolların çevresinde bulunan peyzaj alanları bulunuyor. Buraların sulaması yaparken sular yola taşması sonucu kazalar meydana geliyor. Bunları önleyip sulama sistemlerini gözden geçireceğiz. Kesici oto korkuluklar değiştirilecek. Birde motorsiklet park yeri yok. Motorsikletlere özel park yerleri yapılacak ”ifadelerini kullandı.

RAYLI SİSTEM 518 KM’YE ÇIKACAK

Yıldırm, “İstanbul’da şu anda 233 kilometre raylı sistem var, bunu 518 kilometreye çıkaracağız. Üçüncü Köprü’den geçecek İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme raylı sistem hattına başlanacak. Raylı sistemin, metroların toplam ulaşım içerisinde payı yüzde 48’e çıkarılacak. Vatandaşlar araçlarını bırakarak toplu taşıma sistemlerini kullanacak. Bir kişi evinden çıktığı zaman 10 dakika içerisinde bir toplu taşıma aracına gidebilecek” dedi.

REKLAM

Yıldırım, “İstanbul’un sokakları gece de gündüz gibi ışık ışıl olacak. İstanbul’un 70 bin sokağı var, hepsine kamera koyup ışıklandırma yapacağız. Kadınlarımız gündüz gibi İstanbul sokaklarında güvenli bir şekilde gezebilecek” şeklinde konuştu.

ULAŞIMDA İNDİRİM SÜRECEK

Yıldırım, “Liseyi bitirmiş ancak üniversiteyi kazanamamış öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanacak. Gençlerimiz bir yıl boyunca 40 TL’ye seyahat edecekler” dedi.

Yenisahra 3. Roman İftarı’na katılan Binali Yıldırım, çalgılarla kendisine sevgi gösterisinde bulunan Roman gençlerle fotoğraf çektirdi.

Romanların Binali Abisi olacağım

Binali Yıldırım, Karaelmas Kuran Kursu tarafından düzenlenen ve 2 bin kişinin katıldığı Yenisahra 3. Roman İftarı’na katıldı. Romanlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yıldırım, uzun yıllar Kasımpaşa’da Roman mahallesine komşu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yenisahra Romanlarına selamlarını getirdiğini söyledi.

İnsanları Roman, Kürt, Türk, Alevi, Sünni olarak ayırmayan bir anlayıştan geldiklerini dile getiren Yıldırım, “23 Haziran’da sizin oylarınızla başkan seçildiğimde Romanların Binali Abisi olacağım. Sizin sorunlarınızı çözeceğim. İmar, sağlık, ulaşım gibi sorunlarınızı çözmek bizim işimiz. Çok daha güzel günlere hep beraber yürüyeceğiz” diye konuştu. Ataşehir Müftüsü Şakir Pilav’ın iftar duası yaptırdığı gecede Binali Yıldırım, kendisine tezahürat yapan gençlerin yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Minibüsler taksiye dönüşecek

Sahurda minibüsçü esnafıyla buluşan Binali Yıldırım, yeni açılan metro hatları nedeniyle işleri azalanlara taksiye dönüşme fırsatı sunulacağını açıkladı. Kendisinin “Otobüsçü Topal Dursun’un evladı” olarak minibüsçülerin işinin ne kadar önemli olduğunu en iyi bilenlerden olduğunu söyleyen Yıldırım, “Minibüslerin engellilere uygun hale getirilmesi meselesi çözüldü. Bu güzergahlarda metrolar artıyor. Kimse bu metrolar neden yapılmıyor demiyor. Vatandaşın konforu her şeyin önünde gelir.

Bu hatların yapılmasıyla beraber sizin kayıplarınızın da önlenmesi gerekiyor. ‘Sen başının çaresine bak’ deyip sırtımızı dönemeyiz. Bizim kitabımızda yazmaz. Esnafa yanlış olmaz. Dönüşüm yapacağız. Bazıları taksiye dönüşecek, bazıları 9 artı 1 lüks minibüse dönüşecek. Bu 9 artı 1’le ilgili yarından itibaren belediye ile görüşeceğiz. Bir problem yoksa adımı atarız. Bunun da sözünü veririm. Tarife konusunda da sonuna kadar haklısınız. Tarifenin de enflasyona göre değişmesi lazım. Bu işi de yapacağız.” şeklinde konuştu.