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BURSA

Minibüsüne kar topu atanları uyarmak için indi: Bıçaklandı

Bursa'da, yoldan geçen araçlara kar topu atan dört genci uyarmak amacıyla kullandığı minibüsü durdurup inen 39 yaşındaki Yahya Erek, çıkan arbedede bıçaklandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Minibüsüne kar topu atanları uyarmak için indi: Bıçaklandı
Minibüsüne kar topu atanları uyarmak için indi: Bıçaklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Kocanayip Mahallesi Kaplıca Caddesi’nde meydana geldi. Karla oynayan dört gençten biri, yoldan geçen minibüse kartopu attı. 16 M 10205 plakalı minibüsün sürücüsü Yahya Erek, gençleri uyarmak amacıyla aracından indi. Bu sırada minibüse kar topu atmaya devam eden gençlerden F.A. (19), Erek ile tartışmaya başladı. Çıkan arbedede F.A., cebindeki bıçağı çıkararak Erek'i kolundan bıçakladı. F.A. ve yanındaki üç genç kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolundan hafif yaralanan Erek, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olayın ardından görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettiği F.A.'yı dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. F.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gençlerin yoldan geçen araçlara kar topu attığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde, kendi aralarında oynayan 4 gencin daha sonra araçlara kar topu atmaya başladığı, bu sırada yoldan geçen halk minibüsüne de attığı, sürücüsünün yolda durup gençleri uyardığı ve sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.

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