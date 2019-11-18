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ANKARA

Minyatür adliye

Adalet Bakanlığı, hakim ve savcı adaylarının mesleğe uyumunu hızlandırmak için “uygulama adliyesi” kuruyor. 278 metrekarelik “minyatür adliye”de adaylara duruşmanın nasıl yapılacağı, şüpheli ya da sanığın savunmasının nasıl alınacağı gösterilecek. Burada gerçek adliyede olduğu gibi hakim ve savcı odaları, duruşma salonu, icra müdürlüğü, mahkeme kalemi, savcılık kalemi ve ön büro olacak. UYAP ve SEGBİS’e de ulaşılabilecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
278 metrekarelik “minyatür adliye”de adaylara duruşmanın nasıl yapılacağı, şüpheli ya da sanığın savunmasının nasıl alınacağı gösterilecek.
278 metrekarelik “minyatür adliye”de adaylara duruşmanın nasıl yapılacağı, şüpheli ya da sanığın savunmasının nasıl alınacağı gösterilecek.

Hakim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin akademik bir yaklaşımla yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulması için Türkiye Adalet Akademisini yeniden kuran Adalet Bakanlığı, hakim ve savcı eğitiminde kalite ve tecrübenin artması için yeni bir uygulama daha hayata geçiriyor. Bakanlık, Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde ‘uygulama adliyesi’ kuracak.

Uygulama adliyesi projesiyle hakim ve savcı adaylarının yargısal uygulamaları yerinde tecrübe edecekleri gerçek bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor.

GERÇEĞİ GİBİ İNŞA EDİLECEK

  • Hakim ve savcı adaylığı “eğitim” ve “staj” olmak üzere 2 aşamadan oluşuyor. Adaylar, stajını adliyelerde yapıyor. Ancak gerçeğe uygun olarak yapılacak uygulama adliyesinde, hakim ve savcı adayları aldıkları eğitimleri ve mesleki becerilerini pratikte de uygulama imkanı sahip olacak.

ZORLUKLAR MİNİMİZE EDİLECEK

UYani bir duruşmanın nasıl yapılacağı, şüpheli ya da sanığın savunmasının nasıl alınacağı gibi adli işlemler uygulamalı olarak adaylara anlatılabilecek. Uygulama adliyesi projesiyle hakim ve savcı adaylarının yargısal uygulamaları yerinde tecrübe edecekleri gerçek bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor. Öte yandan, uygulama adliyesiyle birlikte hakim ve savcı adayları, Akademide aldıkları teorik dersleri pekiştirecek. Uygulama adliyesinin hakim ve savcı adaylarının göreve başladıklarında pratikte yaşayacakları zorlukları en aza indireceği belirtiliyor.

2020’DE HAYATA GEÇİRİLECEK

Uygulama2 020’de hayata geçirilecek.

Uygulama adliyesinin, aslına uygun olarak 278 metrekarelik bir alan üzerine inşa edileceği öğrenildi. Uygulama adliyesinde birer adet hakim ve savcı odası, duruşma salonu, icra müdürlüğü, mahkeme kalemi, savcılık kalemi ve ön büro olacak. Ayrıca uygulama adliyesinde günümüz mahkeme yönetim sistemine uygun bir şekilde UYAP ve SEGBİS altyapılarına da yer verilecek.

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