Mısır’a 11 yıl sonra ilk ziyaret

Türkiye ve Mısır arasında normalleşmede önemli bir adım atılıyor. Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Mısır’ı ziyaret edecek. Çavuşoğlu, Kahire’de Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüşecek. Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye’den Mısır’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olacak. Bu ziyaretle birlikte Mısır’la başlayan normalleşme süreci ilerlemeye devam edecek.

GÜNDEM YOĞUN

Görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerini normalleştirme çabalarının yanı sıra, Libya gibi bölgesel konular ele alınacak. Turizm ve ticaretin geliştirilmesi için yapılacaklar da masada olacak. İki ülke arasındaki büyükelçi ataması konusu da masanın ana gündem maddelerinden biri. Türkiye, normalleşme kapsamında Mısır’a Büyükelçi Salih Mutlu Şen’i maslahatgüzar olarak atamıştı.

KATAR’DA HIZLANDI

2013’te Mısır’da yaşanan yönetim değişikliği sonrasında gerilen ilişkilerin tamiri için başlatılan çabalar Katar’daki Dünya Kupası’nın açılışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin tokalaşmasıyla en yüksek seviyeye çıkmıştı.

TAZİYE İÇİN GELDİ

Alt düzeyde temaslar devam ederken bakanlar nezdinde de görüşmeler yaşanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kasımda Mısır’da düzenlenen BM Çevre Zirvesi’nde Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile bir araya gelmişti. Şukri, 27 Şubat’ta ise deprem nedeniyle dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye’yi ziyaret etmiş ve Bakan Çavuşoğlu’yla görüşmüştü.







