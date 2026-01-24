Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Gazze diplomasisi: Hamas heyeti ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Gazze diplomasisi: Hamas heyeti ile görüştü

21:4524/01/2026, Cumartesi
G: 24/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
MİT Başkanı İbrahim Kalın İstanbul’da Hamas heyeti ile görüştü.
MİT Başkanı İbrahim Kalın İstanbul’da Hamas heyeti ile görüştü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetile İstanbul’da bir araya geldi. Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanmasına yönelik arabulucu ve garantörlüğü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre yapılan görüşmede, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alındı.

Görüşmede iki heyet de insani yardımların arttırılması, Refah Sınır Kapısı’nın iki taraflı açılması, NCAG (Gazze Ulusal İdare Komisyonu) göreve başlaması ve diğer konularda istişare içerisinde çalışmak üzere mutabık kalındı.
Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasında Türkiye’nin belirginleşen rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkürlerini iletti.

#Milli İstihbarat Teşkilatı
#İbrahim Kalın
#Hamas
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AYDIN TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: TOKİ 500 bin kura çekimi AYDIN T.C. kimlik no sorgulama kura sonuçları isim listesi