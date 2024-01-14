MİT ve MSB'den terör hedeflerini paramparça eden operasyonlar

Türkiye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.
Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türkiye, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde çok sayıda terör hedefini imha etti, operasyonlar neticesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucu PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan, aralarında beş kritik altyapı tesisi, üç kontrol noktası, sekiz sözde askeri nokta, iki mühimmat deposu, iki lojistik deposu, iki teknik araç deposu ve bir tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda 23 hedef imha edildi.
Irak'ın kuzeyinde hava harekatı
Öte yandan MİT'in operasyonundan kısa süre sonra da Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya yönelik yeni bir operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu.
MSB, Irak'ın kuzeyinde Gara ve Metina bölgesinde hava harekatı düzenlendiğini ve 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.