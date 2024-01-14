MİT ve MSB'den terör hedeflerini paramparça eden operasyonlar

Operasyon sonucu PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan, aralarında beş kritik altyapı tesisi, üç kontrol noktası, sekiz sözde askeri nokta, iki mühimmat deposu, iki lojistik deposu, iki teknik araç deposu ve bir tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda 23 hedef imha edildi.