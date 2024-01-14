|
Gündem

MİT ve MSB'den terör hedeflerini paramparça eden operasyonlar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin kuzeyine nokta operasyon düzenledi. Operasyon sonucu terör örgütü PKK/YPG'ye ait 23 hedefin imha edildiği bildirildi. MİT'in gerçekleştirdiği operasyonun ardından Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) Irak'ın kuzeyinde Gara ve Metina bölgesinde hava harekatı düzenlendiğini ve 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Semih Bozkuş
19:17 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 21:42 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
MİT, Suriye'de terör hedeflerini imha etti.
MİT, Suriye'de terör hedeflerini imha etti.

Türkiye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türkiye, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde çok sayıda terör hedefini imha etti, operasyonlar neticesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi.



MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Suriye'nin kuzeyinde nokta operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan, aralarında beş kritik altyapı tesisi, üç kontrol noktası, sekiz sözde askeri nokta, iki mühimmat deposu, iki lojistik deposu, iki teknik araç deposu ve bir tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda 23 hedef imha edildi.

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı

Öte yandan MİT'in operasyonundan kısa süre sonra da Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya yönelik yeni bir operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu.

MSB, Irak'ın kuzeyinde Gara ve Metina bölgesinde hava harekatı düzenlendiğini ve 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.






#MİT
#Terör Operasyonu
#Suriye
#Nokta Operasyon
#Terör Hedefi
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
La ilâhe illallâhu vahdehû la şerîke leh Türkçe Anlamı