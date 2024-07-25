MİT'ten Kuzey Irak’ta nokta atışı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’ya Süleymaniye’de ağır bir darbe vurdu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tolhildan” kod adlı Ömer Fırat ile beraberindeki İran uyruklu “Raman Renas” kod adlı İrfan Zendi ve “Cengaver Mikayil” kod adlı Hidayet Resuli'nin Süleymaniye'de bulunduğu belirlendi. Teröristler, MİT tarafından hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

PKK İÇİN GÜVENLİ BÖLGE YOK

Güvenlik kaynakları, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda PKK/KCK mensuplarının, kendileri açısından güvenli bölge olarak gördükleri Süleymaniye'ye çekildiğini, terör örgütü için Süleymaniye kırsalının artık güvenli bölge olarak görülemeyeceğini belirtti.

Hidayet Resuli İrfan Zendi

KAYNAĞINDA KURUTULUYOR

Öte yandan Mehmetçik, terör ve teröristle mücadelesini gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı Bölgesi'nde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız” ifadelerine yer verildi.







