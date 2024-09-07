MİT'in, İsrail menşeli casusluk faaliyetlerini hedef alan MOSSAD'a yönelik son “para kasası” operasyonu büyük ses getirdi. MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten Kosova uyruklu Liridon Rexhepi tutuklanması ve ilişkide olduğu casusların İsrail adına ne tür faaliyetler yaptıklarının tespit edilmesi, MİT’in başarılı operasyonların son halkasıydı. Bugünkü köşe yazısında MİT’in, MOSSAD hücrelerini kararlılıkla çökerttiğine değinen Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan bir kaynağının kendisine “İpin ucu yakalandı, gerisi geliyor” dediğini de aktardı. Bostan, son aylarda MİT’ten darbe üstüne darbe yiyen İsrail istihbaratı için şu çarpıcı yorumu yaptı: “MOSSAD çorap söküğü gibi gidiyor da diyebiliriz.”