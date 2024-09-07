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MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon: PKK'nın sözde İran sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın sözde İran sorumlusu Nujiyan Amed kod adlı Saliha Akbıyık'ı Irak/Süleymaniye’de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Pınar Görgü
14:09 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:22 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
MİT, PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı öldürdü.
MİT, PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı öldürdü.

MİT, PKK/KCK içinde çok önemli bir konumda olan ve Türkiye’de terör suçlarından aranan Saliha Akbıyık için operasyon kararı verdi.

Adım adım takip edildi

MİT’in saha ajanları tarafından adım adım izlenen Saliha Akbıyık, en uygun anda düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

İran yapılanmasında en üst düzeyde faaliyet yürütüyordu

MİT’in nokta operasyonu ile etkisi hale getirilen Nujiyan Amed kod Saliha Akbıyık, terör örgütünün İran yapılanmasında birinci derece sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu.


1993 yılından bu yana örgüt içinde bulunan Saliha Akbıyık, İran-Irak sınır hattında barınan tüm teröristlerin faaliyetlerinden de birinci derecede sorumluydu.


Nujiyan Amed kod adlı Saliha Akbıyık kimdir?

PKK/KCK Merkez Komite ile YJA Star Merkez Karargâh üyesi olan Saliha Akbıyık aslen Diyarbakırlıydı.


Akbıyık, 1993 yılında Mersin’de PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına katıldı. Yunanistan’da terör örgütünün kamplarında eğitim aldı.


Suriye’de bulunduğu dönemde gençlerin örgüte katılımını sağladı. Terör örgütünü toplumsal, siyasi ve silahlı kanatlarında faaliyet gösterdi. Irak’a geçtiği dönemde Kandil, Zap, Metina ve Mahmur’da silahlı faaliyetlerde yer aldı.


MOSSAD çorap söküğü gibi gidiyor: MİT ipin ucunu yakaladı gerisi geliyor!

MİT'in, İsrail menşeli casusluk faaliyetlerini hedef alan MOSSAD'a yönelik son “para kasası” operasyonu büyük ses getirdi. MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten Kosova uyruklu Liridon Rexhepi tutuklanması ve ilişkide olduğu casusların İsrail adına ne tür faaliyetler yaptıklarının tespit edilmesi, MİT’in başarılı operasyonların son halkasıydı. Bugünkü köşe yazısında MİT’in, MOSSAD hücrelerini kararlılıkla çökerttiğine değinen Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan bir kaynağının kendisine “İpin ucu yakalandı, gerisi geliyor” dediğini de aktardı. Bostan, son aylarda MİT’ten darbe üstüne darbe yiyen İsrail istihbaratı için şu çarpıcı yorumu yaptı: “MOSSAD çorap söküğü gibi gidiyor da diyebiliriz.”




#MİT
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#terör operasyonu
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