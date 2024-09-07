MİT, PKK/KCK içinde çok önemli bir konumda olan ve Türkiye’de terör suçlarından aranan Saliha Akbıyık için operasyon kararı verdi.
Adım adım takip edildi
MİT’in saha ajanları tarafından adım adım izlenen Saliha Akbıyık, en uygun anda düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.
İran yapılanmasında en üst düzeyde faaliyet yürütüyordu
MİT’in nokta operasyonu ile etkisi hale getirilen Nujiyan Amed kod Saliha Akbıyık, terör örgütünün İran yapılanmasında birinci derece sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu.
1993 yılından bu yana örgüt içinde bulunan Saliha Akbıyık, İran-Irak sınır hattında barınan tüm teröristlerin faaliyetlerinden de birinci derecede sorumluydu.
Nujiyan Amed kod adlı Saliha Akbıyık kimdir?
PKK/KCK Merkez Komite ile YJA Star Merkez Karargâh üyesi olan Saliha Akbıyık aslen Diyarbakırlıydı.
Akbıyık, 1993 yılında Mersin’de PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına katıldı. Yunanistan’da terör örgütünün kamplarında eğitim aldı.
Suriye’de bulunduğu dönemde gençlerin örgüte katılımını sağladı. Terör örgütünü toplumsal, siyasi ve silahlı kanatlarında faaliyet gösterdi. Irak’a geçtiği dönemde Kandil, Zap, Metina ve Mahmur’da silahlı faaliyetlerde yer aldı.