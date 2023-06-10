MKE roket fabrikasında patlama: Şehitler ve yaralılar var

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın meydana geldiği fabrikada inceleme yaptıktan sonra açıklamada bulundu. Vali Şahin, fabrikanın dinamit lokumu hazırlama bölümünde ilk incelemeye göre kimyasal tepkimeden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet savcılarımız konuyu inceliyor. Çalışan 5 kişi vardı, tamamına ulaşıldı. Göçük altında kimse yok, yaralı yok. İlk değerlendirmelerde kimyasal tepkime neticesinde olduğuna dair arkadaşlarımızın kanaati var, Cumhuriyet savcılarımız da inceliyor" dedi.

Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu ise;