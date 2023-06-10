MKE roket fabrikasında patlama: Şehitler ve yaralılar var

MKE roket fabrikasında patlama
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgiye göre, fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangının ardından meydana gelen patlamada yaralılar olduğu ve enkaz altında 5 kişi olduğu belirtildi. Ankara Valisi Vasip Şahin olay yerine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i arayarak patlamayla ilgili bilgi aldı. Patlama ile ilgili tahkikat başlatılması talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanı'mız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir.
Meydana gelen olaya ilişkin ilgili kurumlarımızca tahkikat başlatılması talimatını da veren Cumhurbaşkanı'mız, ordumuza ve milletimize taziye dileklerini iletmiştir."
Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti.
Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Adalet Bakanı Tunç: Gerekli soruşturma başlatılmıştır
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır'' ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin şehit olduğu patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Elmadağ’da MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada maalesef 5 işçimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun" ifadelerine yer verdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elmadağ Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.