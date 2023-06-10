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MKE roket fabrikasında patlama: Şehitler ve yaralılar var

Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında patlama meydana geldi. Üretimhane kısmında meydana gelen patlamada çok sayıda yaralı olduğu ve enkaz altında kalanların olduğu öğrenilirken MSB işçinin şehit olduğunu duyurdu. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i arayarak patlamayla ilgili bilgi aldı. Patlama ile ilgili tahkikat başlatılması talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dileklerini iletti.

10:16 . 10/06/2023 Cumartesi
AA
MKE roket fabrikasında patlama

MKE roket fabrikasında patlama

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Alınan ilk bilgiye göre, fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangının ardından meydana gelen patlamada yaralılar olduğu ve enkaz altında 5 kişi olduğu belirtildi. Ankara Valisi Vasip Şahin olay yerine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i arayarak patlamayla ilgili bilgi aldı. Patlama ile ilgili tahkikat başlatılması talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye dileklerini iletti.

Tahkikat başlatılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den bilgi aldı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanı'mız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir.


Meydana gelen olaya ilişkin ilgili kurumlarımızca tahkikat başlatılması talimatını da veren Cumhurbaşkanı'mız, ordumuza ve milletimize taziye dileklerini iletmiştir."

Ankara Valisi Vasip Şahin'den patlamaya ilişkin ilk açıklama
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın meydana geldiği fabrikada inceleme yaptıktan sonra açıklamada bulundu. Vali Şahin, fabrikanın dinamit lokumu hazırlama bölümünde ilk incelemeye göre kimyasal tepkimeden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet savcılarımız konuyu inceliyor. Çalışan 5 kişi vardı, tamamına ulaşıldı. Göçük altında kimse yok, yaralı yok. İlk değerlendirmelerde kimyasal tepkime neticesinde olduğuna dair arkadaşlarımızın kanaati var, Cumhuriyet savcılarımız da inceliyor" dedi.
Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu ise;
"Burası patlayıcı üretim ile ilgili tesisimiz. Patlamanın olduğu yer çok küçük bir bina. Kamera kayıtlarına da baktığımızda patlama anına kadar olağanüstü bir şey yok, işçilerimiz normal faaliyetlerini yapıyorlar. Patlama aniden oluşuyor. Sayın Savunma Bakanımız da Hatay'dalardı, geri dönüyorlar. Burası sürekli çalışan bir fabrika, tecrübesiz kişilerin çalışacağı bir yer değil. Yangın tek bir noktayı etkiledi" diye konuştu.

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. MKE itfaiyesi ile Ankara itfaiyesi fabrika içerisinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti.

Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


Adalet Bakanı Tunç: Gerekli soruşturma başlatılmıştır


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır'' ifadelerini kullandı.



Kahreden haberi MSB verdi: 5 işçimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin şehit olduğu patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan Fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."
Başsavcılık: Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da "10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Elmadağ’da MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada maalesef 5 işçimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Makamları ali olsun" ifadelerine yer verdi.


TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elmadağ Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Fabrikası'nda meydana gelen patlamada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.


#Ankara
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