“Mola evleri” hayatlarına ‘nefes’ oldu

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde kurulan “Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi” engelli ve otizmli çocuklara hizmet veriyor

Merkez, hem anne ve babalara nefes aldırıyor hem de eğlenceli ve eğitici etkinliklerle çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli bireylere sahip ve onlara sürekli olarak bakım vermekle yükümlü olan ebeveynlerin sosyal hayata katılımını, sağlık kurumlarında, diğer kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerini yürütmeleri amacıyla kurduğu “Özel Gereksinimli Bireylere Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evleri”nde uzman eğitmenler görev yapıyor.

Mola evinde üç eğitim sınıfı, etkinlik odası, oyun odası, dinlenme odası ve yemekhane bulunuyor. Merkezde ayrıca ebeveynlere ücretsiz psikolojik destek de veriliyor. Ayrıca mola evine kayıt yaptıran ailelere ücretsiz servis hizmeti de sunuluyor.

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Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesinde Haziran ayında hizmete açılan mola evinde kayıtlı 112 engelli bireye hizmet veriliyor.

“Mola evi en büyük destekçim oldu”

Üç özel çocuk annesi Serpil Kılıççı, mola evinin açılmasını kendisi için bir şans olarak gördüğünü söyledi.

Mola evi sayesinde adeta nefes aldığını ifade eden Kılıççı, şöyle konuştu:

“Çok zor bir hayatım var, üç özel çocukla ayrı uğraşlar veriyorum. Özel okulları, hastaneleri, evin içinde birbirlerine bilinçsiz zarar vermeleri, her şeyleri ile onlarla uğraşmakta fazla zorlanıyordum. Bu mola evinin açılması benim en büyük destekçim oldu. Çocuklarımı gönül rahatlığıyla gönderebiliyorum. Herkese tavsiye ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

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Daha önce sosyal bir hayatının olmadığını dile getiren Kılıççı, mola evinden sonra kendine vakit ayırmaya başladığını ve dışarıdaki işlerini rahatlıkla halledebildiğini belirtti.

Özel ilgi

Çocuklarının da mola evini çok sevdiğini ifade eden Kılıççı, mola evinde çocukların eğlenip vakitlerini verimli geçirdiğini aktardı.

Mehmet Hafız Ekmiş ise, mola evi personelinin diğer çocuklarla beraber oğluyla da çok ilgilendiğini belirterek oğlunun mola evine geleceği günü sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

Ekmiş, gönül rahatlığıyla çocuğunu mola evine bıraktığını ve mola evi sayesinde aile olarak kendilerine daha rahat vakit ayırdıklarını anlattı