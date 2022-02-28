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Montrö devrede

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’daki durumun ‘savaş’a dönüştüğünü ve Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi’nin bütün hükümlerini şeffaf şekilde uygulayacağını açıkladı. Montrö’nün 19. maddesine göre savaşan ülkelere ait gemiler Boğazlar’dan geçemiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Montrö devrede
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ukrayna’da yaşananların çatışmadan çıkıp savaşa dönüştüğüne dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni uygulayacağını açıkladı. Çavuşoğlu özetle şunları söyledi:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

ARTIK BU BİR SAVAŞA DÖNDÜ

Kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemilerinin geçişi ile ilgili düzenlemeyi Montrö Sözleşmesi yapıyor. Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi harfiyen uygulamıştır. Bu şartlarda Montrö Anlaşmasını uygulayacağız. 19. maddesi gayet açık. Başlangıçta Rusya’nın saldırısı oldu, uzmanlarla, askerlerle, hukukçularla değerlendirdik. Artık bu bir savaşa döndü. Bu bir askeri harekat değil, resmen savaş hali var.

ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE UYGULAYACAĞIZ

Bu durumda da tabii biz tarafların birisi hangisi olursa Rusya da olabilir Ukrayna da burada biz bu durumda Montrö Anlaşması’nı bu şekilde uyguluyoruz. Biz sözleşmeden bahsediyoruz.

Eğer bu savaş gemisi, savaşın tarafı olan ülkedeki üsse gidecekse o zaman bu geçiş engellenemiyor. Burada o geminin üsse kayıtlı olup olmadığı belli. Suiistimalin de olmaması lazım. Üsse gideceğim deyip de Boğaz’dan geçtikten sonra savaşa dahil olmaması lazım.

Türkiye’nin tutumunu ve Montrö Anlaşması’nın hükümlerini açıklamış oldum. Yaptırımlara Türkiye’nin katılmadığı iddiası doğru değil.”

Bazı şehirlerden tahliye riskli

  • Çavuşoğlu, Türkiye’nin vatandaşlarını almak için tahliye seferberliğini başlattığını söyledi. Ukrayna’dan 6 bin Türk vatandaşının tahliye beklediğini kaydeden Çavuşoğlu, “6600 civarında tahliye edilmek istenen vatandaşımız var. Öncelikle can güvenliği. Bazı şehirlerde artık sokak çatışmasına döndü. Şehirde savaş var. Bazı şehirlerden vatandaşımızı şu anda çıkarmaya çalışmak son derece riskli. Vatandaşlarımıza kaldıkları yerden çıkmamalarını istiyoruz” dedi.

Türkiye Montrö’de savaş halini uyguluyor
GÜNDEM
Türkiye Montrö’de savaş halini uyguluyor

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