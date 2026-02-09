Yeni Şafak
Mossad casusu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu adliyeye sevk edildi

11:089/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’a bilgi aktardıklarını tespit edilen casuslar Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu adliyeye sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi aktardıklarını tespit ettiği ve gözaltına alınan casuslar Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.


Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu adliyeye sevk edildi.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir.
