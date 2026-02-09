Mossad casusu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu adliyeye sevk edildi

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’a bilgi aktardıklarını tespit edilen casuslar Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu adliyeye sevk edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a bilgi aktardıklarını tespit ettiği ve gözaltına alınan casuslar Maden Mühendisi Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.
Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu adliyeye sevk edildi.
#MOSSAD
#İsrail
#Mehmet Budak Derya
#Veysel Kerimoğlu