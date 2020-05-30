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Gündem MSB açıkladı 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Hava harekatıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.


Gara bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:25
Gara bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı paylaştı.

PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:19
PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada paylaştığı videoyla Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


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