MSB açıkladı: ​Zap'ta hava harekatı ile 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/VEdCyBvtU6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2020

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