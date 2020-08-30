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Gündem MSB açıkladı Zapta hava harekatı ile 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB açıkladı: ​Zap'ta hava harekatı ile 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Zap'ta hava harekatı ile 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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