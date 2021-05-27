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ANKARA

MSB paylaştı: Ay da tutulsa Süper Ay da olsa onlar hep orada

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 'Süper Ay' ile tam Ay tutulmasına ilişkin bir paylaşımda bulundu. İki F-16 savaş uçağının yer aldığı paylaşımda, "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada
Bakanlığın paylaştığı fotoğraf.

Milli Savunma Bakanlığının, (MSB) sosyal medya hesabından yapılan, iki F-16 savaş uçağının yer aldığı paylaşımda, "Ay da tutulsa, Süper Ay da olsa onlar hep orada" ifadelerine yer verildi.


Görenler hayran kaldı: Yurt genelinde muhteşem Süper Ay manzaraları
FOTOĞRAF 27
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Ay’ın normalden daha büyük ve parlak göründüğü ender gök olaylarından olan Süper Çiçek Kanlı Ay, Ardahan’da da görüntülendi.
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Normalden daha parlak ve büyük gözlemlenebildiği bu doğa olayına tanıklık etmek isteyen vatandaşlar evlerinin balkonuna çıktı.
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Ay normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken, tüm görkemiyle görüntülemek isteyen Özgür Furkan Yıldız, ’’Dolunay çıktı ve görmüşken bu anı da görüntülemek istedik. Gerçekten de çok huzur verici görüntü.’’ dedi.
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Ay normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken, tüm görkemiyle görüntülemek isteyen Özgür Furkan Yıldız, ’’Dolunay çıktı ve görmüşken bu anı da görüntülemek istedik. Gerçekten de çok huzur verici görüntü.’’ dedi.
Title
Ay normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken, tüm görkemiyle görüntülemek isteyen Özgür Furkan Yıldız, ’’Dolunay çıktı ve görmüşken bu anı da görüntülemek istedik. Gerçekten de çok huzur verici görüntü.’’ dedi.
Title
Ay normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken, tüm görkemiyle görüntülemek isteyen Özgür Furkan Yıldız, ’’Dolunay çıktı ve görmüşken bu anı da görüntülemek istedik. Gerçekten de çok huzur verici görüntü.’’ dedi.
Title
Ay normalden daha büyük ve daha parlak görüntüsüyle kendini gösterirken, tüm görkemiyle görüntülemek isteyen Özgür Furkan Yıldız, ’’Dolunay çıktı ve görmüşken bu anı da görüntülemek istedik. Gerçekten de çok huzur verici görüntü.’’ dedi.
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Normalden daha büyük ve parlak görünen ’Süper Ay’ Bitlis’te de eşsiz bir şölen sundu. Ay’ın Dünya’ya en yakın konumda olduğu ‘Süper Çiçek Kanlı Ay’ saat 21.00 itibarıyla birçok noktadan görülmeye başladı.
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Kentte havanın da açık olması, ’Süper Ay’ net bir şekilde gözlemlendi. Ay’ın bu hali seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay, Konya’da güzel görüntü oluşturdu.
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay, Konya’da güzel görüntü oluşturdu.
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay Ankara'da güzel görüntü oluşturdu.
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay Ankara'da güzel görüntü oluşturdu.
Title
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay Ankara'da güzel görüntü oluşturdu.
Title
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay Ankara'da güzel görüntü oluşturdu.
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay Başkent semalarında gözlendi.
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay güzel görüntü oluşturdu
Title
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay güzel görüntü oluşturdu
Title
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay güzel görüntü oluşturdu
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay Van'da çobanlarla güzel görüntü oluşturdu.
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay Van'da çobanlarla güzel görüntü oluşturdu.
Title
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay Van'da çobanlarla güzel görüntü oluşturdu.
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay İstanbul'un simgesi Galata Kulesi üzerinde güzel görüntü oluşturdu.
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay İstanbul'un simgesi Galata Kulesi üzerinde güzel görüntü oluşturdu.
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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği Süper Ay Muş'ta güzel görüntü oluşturdu.
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Mayıs ayında görülmesi nedeniyle ’Süper Çiçek Kanlı Ay’ olarak nitelendirilen Ay tutulması, İstanbul semalarında eşsiz manzaralar oluşturdu.
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Mayıs ayında görülmesi nedeniyle ’Süper Çiçek Kanlı Ay’ olarak nitelendirilen Ay tutulması, İstanbul semalarında eşsiz manzaralar oluşturdu.
Görenler hayran kaldı: Yurt genelinde muhteşem Süper Ay manzaraları
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" yurt genelinde hayranlık uyandıran görüntüler oluşturdu.


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