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ANKARA

MSB duyurdu: 14 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: 14 terörist daha etkisiz
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.

  • Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi.
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