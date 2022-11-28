MSB duyurdu: 14 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi.