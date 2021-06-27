MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; ikisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Teröre ve teröriste geçit yok!



Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; ikisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MSB #TSK pic.twitter.com/NiZsGinwrE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2021