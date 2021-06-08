MSB duyurdu: Gölcük Poyraz Limanı’nda müsilaj temizleme faaliyetlerine başlandı

Normal zamanda Bursa’da yaşayan ve yazları Mudanya’ya giden bir kişi ise, eline aldığı demir kancayla vatandaşların yere attığı pislikleri ve maskeleri topladığını anlattı. Çevreci vatandaş, bir an önce virüs ve bu müsilaj felaketinden kurtulmak istediğini dile getirerek, ’’Engelli yeğeninin beni denize ne zaman götüreceksin diye soruyor. Ona bu durumu anlatamıyorum dedi.

Mudanya’da yaz kış oturduklarını ve son 3 aydır müsilajı gördüklerini belirten Zeynep Cansıra, ’’Biz her yaz denize girmeyi çok seviyoruz. Ama bu sene deniz hayatı bitti bizim için. Bu şekilde giremeyiz. Ben sabah saat 08.00’de çıktım, yürüyüş yaptım. Deniz pırıl pırıldı. Şimdi ise görüldüğü gibi çok berbat bir şekilde dedi.

Marmara Denizi’nin güney kıyısında bulunan ve Bursa’nın sahil ilçesi olan Mudanya’da yaşayan Hasan Cansıra, ’’Yıllardır burada yaşıyorum. Görüntü olarak çok pis bir manzara var. Bu sene denize girebilir miyiz bilmiyorum. Büyük ihtimalle giremeyeceğiz. Ben 44 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle bir şey oluyor’’ dedi.

Marmara Denizi’nin İstanbul kıyılarında mart ayının ikinci haftasında görülmeye başlayan, Yalova, İzmit Körfezi, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarının ardından Bursa’nın Gemlik ve Mudanya kıyılarını da açık kahverengiye boyayan deniz salyası (müsilaj) ile mücadele başladı.

Bursa’da müsilaj manzaralı sahil keyfi: 44 senedir buradayım böyle bir şey görmedim

Marmara'nın Güney kıyılarında son bir haftadır görülmeyen müsilaj, rüzgarın yönünü değiştirmesi üzerine yeniden görülmeye başlandı. Özellikle Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı'da tamamen salya ile kaplı sahile giden vatandaşlar sapsarı manzara ile karşılaşınca isyan etti. Mudanya'da yaşayan Hasan Cansıra, ''Yıllardır burada yaşıyorum. Görüntü olarak çok pis bir manzara var. Bu sene denize girebilir miyiz bilmiyorum. Büyük ihtimalle giremeyeceğiz. Ben 44 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle bir şey oluyor'' dedi.

