Gündem MSB duyurdu Gölcük Poyraz Limanında müsilaj temizleme faaliyetlerine başlandı
KOCAELİ

MSB duyurdu: Gölcük Poyraz Limanı’nda müsilaj temizleme faaliyetlerine başlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Gölcük Poyraz Limanı’nda dün müsilaj temizleme faaliyetlerine başlandığı bildirdi. Açıklamada, "Bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personel ile destek verilecektir" denildi.

Haber Merkezi İHA
MSB duyurdu: Gölcük Poyraz Limanı’nda müsilaj temizleme faaliyetlerine başlandı
Bakanlık, temizleme çalışmasından görüntüler paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Marmara Denizi'ndeki müsilajla (deniz salyası) mücadele çalışması kapsamında deniz temizliği seferberliği başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığından da yapılan açıklamada, "Gölcük Poyraz Limanı’nda, 07 Haziran’da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personel ile destek verilecektir" denildi.

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Bursa’da müsilaj manzaralı sahil keyfi: 44 senedir buradayım böyle bir şey görmedim
FOTOĞRAF 8
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Sahil kesiminde müsilaj manzaralı tatillerine devam eden yazlıkçılar, bir an önce bu felaketten kurtulmak istediklerini dile getirdi.
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Marmara Denizi’nin İstanbul kıyılarında mart ayının ikinci haftasında görülmeye başlayan, Yalova, İzmit Körfezi, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarının ardından Bursa’nın Gemlik ve Mudanya kıyılarını da açık kahverengiye boyayan deniz salyası (müsilaj) ile mücadele başladı.
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Kıyı ve büyük şehir belediyeleri kiraladıkları müsilaj temizleme gemileriyle yaklaşık 320 ton deniz salyasını temizlemeyi başardı. Fakat rüzgarın etkili olduğu Marmara’da müsilajlar yeniden kıyılarda gün yüzüne çıktı.
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Marmara Denizi’nin güney kıyısında bulunan ve Bursa’nın sahil ilçesi olan Mudanya’da yaşayan Hasan Cansıra, ’’Yıllardır burada yaşıyorum. Görüntü olarak çok pis bir manzara var. Bu sene denize girebilir miyiz bilmiyorum. Büyük ihtimalle giremeyeceğiz. Ben 44 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle bir şey oluyor’’ dedi.
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Mudanya’da yaz kış oturduklarını ve son 3 aydır müsilajı gördüklerini belirten Zeynep Cansıra, ’’Biz her yaz denize girmeyi çok seviyoruz. Ama bu sene deniz hayatı bitti bizim için. Bu şekilde giremeyiz. Ben sabah saat 08.00’de çıktım, yürüyüş yaptım. Deniz pırıl pırıldı. Şimdi ise görüldüğü gibi çok berbat bir şekilde dedi.
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Normal zamanda Bursa’da yaşayan ve yazları Mudanya’ya giden bir kişi ise, eline aldığı demir kancayla vatandaşların yere attığı pislikleri ve maskeleri topladığını anlattı. Çevreci vatandaş, bir an önce virüs ve bu müsilaj felaketinden kurtulmak istediğini dile getirerek, ’’Engelli yeğeninin beni denize ne zaman götüreceksin diye soruyor. Ona bu durumu anlatamıyorum dedi.
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Bursa’da müsilaj manzaralı sahil keyfi
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Bursa’da müsilaj manzaralı sahil keyfi
Bursa’da müsilaj manzaralı sahil keyfi: 44 senedir buradayım böyle bir şey görmedim
Marmara'nın Güney kıyılarında son bir haftadır görülmeyen müsilaj, rüzgarın yönünü değiştirmesi üzerine yeniden görülmeye başlandı. Özellikle Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı'da tamamen salya ile kaplı sahile giden vatandaşlar sapsarı manzara ile karşılaşınca isyan etti. Mudanya'da yaşayan Hasan Cansıra, ''Yıllardır burada yaşıyorum. Görüntü olarak çok pis bir manzara var. Bu sene denize girebilir miyiz bilmiyorum. Büyük ihtimalle giremeyeceğiz. Ben 44 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle bir şey oluyor'' dedi.


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Bakan açıkladı

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