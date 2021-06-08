MSB duyurdu: Gölcük Poyraz Limanı’nda müsilaj temizleme faaliyetlerine başlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Gölcük Poyraz Limanı’nda dün müsilaj temizleme faaliyetlerine başlandığı bildirdi. Açıklamada, "Bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personel ile destek verilecektir" denildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Marmara Denizi'ndeki müsilajla (deniz salyası) mücadele çalışması kapsamında deniz temizliği seferberliği başlatıldı.
Milli Savunma Bakanlığından da yapılan açıklamada, "Gölcük Poyraz Limanı’nda, 07 Haziran’da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personel ile destek verilecektir" denildi.
Gölcük Poyraz Limanı’nda, 07 Haziran’da müsilaj temizleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bugün Kocaeli Valiliği koordinesinde yapılacak müsilaj temizleme çalışmalarına Gölcük bölgesindeki deniz temizleme araçları ve personel ile destek verilecektir. pic.twitter.com/TuLeKZuhDT