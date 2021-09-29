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ANKARA

MSB duyurdu: İnsansız kara araçları TSK'da kullanılmaya başlandı

Milli Savunma Bakanlığı, insansız kara araçlarının (İKA) Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde kullanılmaya başlandığını duyurdu. Sistemle personel kaybının azaltılması, tehlikeli bölgelerde keşif ve gözetleme yapılması, düşman ateşi altındaki riskli görevlerin daha kolay yürütülmesi hedefleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA İHA
MSB duyurdu: İnsansız kara araçları TSKda kullanılmaya başlandı
İnsansız kara aracı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, muharebede, her türlü harekatta girilemeyen, gözetlenemeyen ve müdahale edilemeyen bölgelere emniyetli şekilde girilebilmesi, gözetlenebilmesi ve müdahale edilebilmesini sağlayan İKA'lar birliklere sevk edildi.

Sistemle personel kaybının azaltılması, tehlikeli bölgelerde keşif ve gözetleme yapılması, düşman ateşi altındaki riskli görevlerin daha kolay yürütülmesi hedefleniyor.

  • Sulardan geçebilen, yüksek hareket kabiliyetine sahip, uzaktan kumandalı İKA'lar, keşif ve gözetleme yapabilmenin yanı sıra yüksek engel aşma ve merdiven tırmanma özelliklerini taşıyor.

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