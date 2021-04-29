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Gündem MSB duyurdu PKKya ait hedefler yerle bir edildi
ANKARA

MSB duyurdu: PKK'ya ait hedefler yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) etkili şekilde vurulduğunu,

etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
MSB duyurdu: PKKya ait hedefler yerle bir edildi
MSB'nin paylaştığı videoda hedeflerin vurulduğu an böyle kaydedildi.

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.

Komandolar Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki zorlu arazi şartlarında operasyonlara devam ederken, keşif gözetleme vasıtalarıyla belirlenen hedefler de hem havadan hem de karadan etkili şekilde vuruluyor.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtaları, teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerini etki altına almaya devam ettiği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki zorlu arazi şartlarında operasyonlara devam ederken, keşif gözetleme vasıtalarımızla belirlenen hedefler de hem havadan hem de karadan etkili şekilde vuruluyor.

DHA

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.

DHA

Operasyonlar kapsamında bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.

DHA

Operasyonlar planlandığı gibi devam ediyor" denildi.


DHA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtti. MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiğini, tespit edilen terör hedefleri hem havadan hem de karadan vurulduğunu ve teröristlere ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı ve mayınlara karşı da imha çalışmalarının da gerçekleştirildiğini belirtti.


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