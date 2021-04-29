MSB duyurdu: PKK'ya ait hedefler yerle bir edildi

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.
Komandolar Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki zorlu arazi şartlarında operasyonlara devam ederken, keşif gözetleme vasıtalarıyla belirlenen hedefler de hem havadan hem de karadan etkili şekilde vuruluyor.
Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtaları, teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla Irak kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları, tespit edilen terör hedeflerini etkili şekilde vuruyor.https://t.co/DwDdTlYXPB pic.twitter.com/uaKBy9ow0i
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla Irak kuzeyindeki terör hedeflerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları, tespit edilen terör hedeflerini etkili şekilde vuruyor.https://t.co/DwDdTlYXPB pic.twitter.com/uaKBy9ow0i— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2021
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terör hedeflerini etki altına almaya devam ettiği belirtilerek, "Kahraman komandolarımız Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki zorlu arazi şartlarında operasyonlara devam ederken, keşif gözetleme vasıtalarımızla belirlenen hedefler de hem havadan hem de karadan etkili şekilde vuruluyor.
Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Kara Kuvvetlerimize ait ateş destek vasıtaları teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Operasyonlar kapsamında bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.
Operasyonlar planlandığı gibi devam ediyor" denildi.