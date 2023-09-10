MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 terörist etkisiz

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Milli Savunma Bakanlığı, ''Hudut Kartallarımız, ülkemizden Irak ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Muvazzaf Astsubay adayı temini başvuru kılavuzu paylaşıldı. MSB Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev almak isteyen kişiler için aranılan şartlara kılavuzda yer verildi. Peki, MSB muvazzaf astsubay alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte Astsubay alımı başvuru ekranı e-Devlet...
Milli Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG ve Arap aşiretleri arasındaki çatışmaları değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Biz başından itibaren, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG’ye yardım ve destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bu yaşananlar da bizim ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi” dedi. Türkiye’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten kaynaklar, “Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin sonlandırılması, terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir” ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere başarılı bir operasyon ile müdahale edildiğini, operasyonda 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilerek tünel kazma girişiminin engellendiğini duyurdu.
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı bir canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında sözleri tepki çekmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatırken, Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. MSB'nin açıklamasında "Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve delalet içindedirler" denildi.