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MSB: Irak kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Hakurk bölgesindeteröristlerle girilen çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Irak kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Hakurk bölgesindeteröristlerle girilen çatışmada yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 31 Ekim 2021 tarihinde yol emniyeti görevi icra eden unsurlarımız ile bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

AKAR TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit er için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 31 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.
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