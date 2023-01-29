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MSB paylaştı: Dosta güven düşmana korku

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlı tatbikatlarından Kış Tatbikatı-2023 Kars’ta devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kış Tatbikatı’nda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tatbikat görüntülerini paylaştı.

16:24 . 29/01/2023 Pazar
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MSB’den Kış Tatbikatı paylaşımı

MSB’den Kış Tatbikatı paylaşımı

TSK’nın planlı tatbikatlarından olan ve 18 Ocak’ta başlayan Kış Tatbikatı-2023, devam ediyor. Azerbaycan, Almanya ve İngiltere dahil 17 ülkeden katılımcının yer aldığı tatbikat, cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatı olma özelliğini de taşıyor. Karsın Sarıkamış ilçesinde devam eden Kış Tatbikatı 2 Şubat tarihinde sona erecek. Zaman zaman eksi 18 dereceye kadar düşen yoğun kış koşullarında devam eden tatbikatın görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı. Kar yağışının etkisi altında olan Sarıkamış’ta görevlerini yerine getirmeye devam eden Mehmetçiklerin görüntüleri hayranlık uyandırıyor.


#MSB
#Kış Tatbikatı
#TSK
7 dakika önce
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MSB paylaştı: Dosta güven düşmana korku
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