MSB paylaştı: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında komandolar teröristlerin izini sürüyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin izini süren kahraman komandolarımızın zorlu arazi şartlarındaki fedakârca mücadelesinden fotoğraflar" ifadeleri kullanıldı.
Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin izini süren Kahraman Komandolarımızın zorlu arazi şartlarındaki fedakârca mücadelesinden fotoğraflar...
#PençeŞimşekPençeYıldırım pic.twitter.com/o0y2VDWLBq
Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin izini süren Kahraman Komandolarımızın zorlu arazi şartlarındaki fedakârca mücadelesinden fotoğraflar...