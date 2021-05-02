MSB paylaştı: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında komandolar teröristlerin izini sürüyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin izini süren kahraman komandolarımızın zorlu arazi şartlarındaki fedakârca mücadelesinden fotoğraflar" ifadeleri kullanıldı.

Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin izini süren Kahraman Komandolarımızın zorlu arazi şartlarındaki fedakârca mücadelesinden fotoğraflar...

#PençeŞimşekPençeYıldırım pic.twitter.com/o0y2VDWLBq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2021

GÜNDEM Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK'lı terörist Atak helikopteriyle etkisiz hale getirildi