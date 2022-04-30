MSB: Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan askerimiz şehit oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun elektrik protestosuna tepki: Zihinsel olarak karanlıkta kalmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası protestosunu eleştiren Erdoğan, "Bu zat zihinsel olarak karanlıkta kalmış durumda. Yanındaki kendi danışmanları da Bay Kemal’i ciddi manada aldatıyorlar. Çünkü kendisinin ufku yok. Bu ufuk karanlık. Onun için onu aydınlatmaya büyük ihtiyaç var" dedi. Altılı masanın savrulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kimi aday belirleyecek bizim sorunumuz değil. Cumhur İttifakı 2023’e doğru yürüyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca enflasyonla mücadele için yol haritasının belirlendiğini işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakamların mayıs ayından sonra gerilemeye başlayacağını söyledi.