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Gündem MSB Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan askerimiz şehit oldu
ANKARA

MSB: Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan askerimiz şehit oldu

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 19 Nisan’da teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun, hastanede gördüğü tedaviye rağmen bugün şehit düştü.

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Haber Merkezi İHA
MSB: Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Nurettin Uzun tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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