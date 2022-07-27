Gündem MSB Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKKlı etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB, ''Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi'' açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKKlı etkisiz hale getirildi
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşımda, ''En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek'' denildi.

MSB: Saldırı hazırlığından olan 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
MSB: Saldırı hazırlığından olan 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Dört terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB duyurdu: Dört terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü
GÜNDEM
Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Katherinaydı Dila oldu

Katherina'ydı
Dila oldu

​Zonguldak'a gelin geldi: Müslüman olarak evlenmek istedim.
Kilosu 400 TL

Kilosu 400 TL

Yarım asırdır boş kalan arazilerde yetiştirdi.
Tahıl sevkiyatı üssü açılıyor

​Merkezde Türkiye, Ukrayna ve Rusya'dan askeri yetkililer görev yapacak.

​Bakan Kurum'dan 81 ile konut müjdesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Altı ayda 20 bin kişiyi ağırladı.

İki bakanlık dar gelirli vatandaşlara müjde hazırlığında.

​Gündüzleri denizde geceleri sahilde ortaya çıkıyor.

​Burası Afrika değil Türkiye: İlginç görüntüler drone ile kaydedildi.

Herkes görmek için bölgeye akın ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.