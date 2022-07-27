MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşımda, ''En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek'' denildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.
Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/EpFA7usWv6
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadele, mücadele, mücadele!