Milli Savunma Bakanlığı, İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması sonrasında TSK’nın bu konudaki tedbirleri sorusu üzerine, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılıyor. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dâhil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletiliyor. Gerek icra ettiğimiz harekâtlarda gerekse Ukrayna’da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir” dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları soruları cevapladı.
Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise, Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenindeki görüntülerle ilgili son durumu soran basın mensuplarına şunları söyledi:
Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması
İran'ın 2 milyon göçmeni geri göndereceğine dair haberler
Bakanlık kaynakları, İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararı sonrası bunların Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:
“1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 13 terörist etkisiz hâle getirildi”
Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olduğuna dikkati çekerek, “Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada 50, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 13 (Irak bin 17/Suriye 996) terörist etkisiz hâle getirilmiştir” ifadelerini kullandı.
“Hava harekâtıyla 24 hedef başarıyla imha edilmiştir”
Tuğamiral Aktürk, Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:
Hudutlarda etkin ve yüksek emniyet tedbirleri alındığını kaydeden Tuğamiral Aktürk, “Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 387 şahıs yakalanmış, bin 657 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 478'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 76 bin 989'a yükselmiştir” ifadelerini kullandı. Tuğamiral Aktürk ayrıca, son bir hafta içerisinde Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan operasyonlarda toplam 93 kilo 192 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
Tuğamiral Aktürk, Genelkurmay Bakanı Metin Gürak'ın 13-15 Eylül tarihleri arasında Çekya'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldığını ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptığını bildirdi.