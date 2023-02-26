MSB'den Hocalı Katliamı kurbanlarını anma

Hocalı Katliamı
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda,
"Tarihin kara lekesi, Hocalı Katliamı. 31 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz."
ifadeleri kullanıldı.
#Hocalı katliamı
#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
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