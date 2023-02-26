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MSB'den Hocalı Katliamı kurbanlarını anma

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı.

15:26 . 26/02/2023 Pazar
AA
Hocalı Katliamı

Hocalı Katliamı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda,
"Tarihin kara lekesi, Hocalı Katliamı. 31 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz."
ifadeleri kullanıldı.


#Hocalı katliamı
#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
22 dakika önce
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MSB'den Hocalı Katliamı kurbanlarını anma
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