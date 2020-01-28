Gündem MSBden İdlib mesajı İnsanlık trajedisine neden oluyor
ANKARA

MSB'den İdlib mesajı: İnsanlık trajedisine neden oluyor

Milli Savunma Bakanlığı’ndan İdlib’de sivillere yönelik devam eden rejim saldırılarına ilişkin açıklama geldi. Bakanlık tarafından "Suriye rejiminin İdlib'deki sivillere yönelik saldırıları insanlık trajedisine neden oluyor" açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi AA
İdlib^de sivillere yönelik rejim saldırıları devam ediyor.
İdlib^de sivillere yönelik rejim saldırıları devam ediyor.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, rejimin, 12 Ocak 2020 tarihli ateşkes ilanına rağmen İdlib’de havadan ve karadan saldırılarla masum sivilleri katletmeye, yüz binlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam ettiği kaydedildi.

  • Açıklamada, "Astana ve Soçi mutabakatları kapsamında görev yapan gözlem ve kontrol noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime meşru müdafaa çerçevesinde en sert şekilde tereddütsüz karşılık verilecek ve mukabele edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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