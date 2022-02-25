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ANKARA

Müebbet hapis FETÖ'celer için şerefmiş

Aranan FETÖ’cüleri saklanmaları için gaybubet evine yerleştiren örgüt mensubu yakalandı. Yeni yapılanmada aktif görev alan Esma A.’nın örgütsel yazışmaları incelendi. Esma A. 15 Temmuz’dan sonra müebbet yiyen eşiyle ilgili “Bugün şeref madalyamızı aldık” mesajı atmış.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Müebbet hapis FETÖceler için şerefmiş​
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada mahrem imam Osman Ç. yakalandı.

İtirafçı olan örgüt üyesi, yeniden yapılanmada aktif görev alan kişilerle ilgili bilgi verdi. Bu kapsamda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu kişilerden Esma A.’nın, aranan FETÖ’cülerin saklanacağı evi ayarladığı belirlendi. Esma A. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet” suçlarından 25 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

EV BAŞINA 15 BİN LİRA

Osman Ç., 2019’da Burak adlı örgüt mensubunun kendisini Esma A.’nın evine götürdüğünü anlattı: “Örgüt üyelerine dağıtması için zarf içinde para verdim. Ayrıca Burak’ın kalacağı yeni gaybubet evinin anahtarını aldım. Esma A. gaybubet evi sağlayıcısıdır. Burak, bundan sonra düzenli olarak gaybubet evi karşılığında Esma A.’ya 15 bin TL vereceğini söyledi. Ben de Esma A.’ya toplamda 180 bin TL gönderdim. Esma bu paraları tutuklu ya da ihraç olmuş örgüt üyesi askeri personel eşlerine dağıtıyordu.”

“ŞEREF MADALYASI”

Esma A.’dan ele geçen dijital materyallerin incelemesinde, dikkat çeken yazışmalar bulundu. FETÖ’cü kadının, eşinin aldığı cezayla övündüğü görüldü. Esma A.’nın 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle müebbet hapse çarptırılan eşinin dosyasının onanmasıyla ilgili, bir başka örgüt mensubuna “Bugün şeref madalyamızı aldık” mesajını attığı tespit edildi.

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