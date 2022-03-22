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MUĞLA

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer görevden alındı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor ile uzman çavuş arasında yaşanan gerginlik sonrası Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer görevden alındı. Gencer'den boşalan göreve, Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hekim Ali Burak Mülayim atandı.

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Haber Merkezi AA
Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer görevden alındı
Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer görevden alındı.

Ali Burak Mülayim ve Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer
Ali Burak Mülayim ve Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer

Gencer'den boşalan göreve, daha önce İl Sağlık Müdür Yardımcılığı yapan, Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hekim Ali Burak Mülayim atandı.

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