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MUĞLA

HDP sorusunu hazmedemeyen İYİ Partililer vatandaşı darp etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Muğla'da halkın tepkisine maruz kaldı. Can Özcan isimli vatandaş, "Neden HDP ile kol kola yürüyorsunuz?" sorusunu yönelttiği için partililerin saldırısına uğradı. Darp raporu alan Özcan, sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

Haber Merkezi AA
Muğlada ​Meral Akşenere HDP sorusunu hazmedemeyen İYİ Partililer Can Özcan isimli vatandaşı darp etti
Muğla'da İYİ Partili heyetin Can Özcan isimli vatandaşı darp ettiği öne sürüldü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Muğla ziyaretinde HDP ile ittifakı soran Can Özcan isimli vatandaş, partililerin saldırısına uğradı.

Esnaf ziyareti sırasında Akşener'e "Neden HDP ile kol kola yürüyorsunuz" diye soru sorduğunu belirten Özcan, saldırı sonrası hastaneden darp raporu alarak şikayetçi oldu.

"Sorumlular cezalandırılsın"

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Özcan, "Neden HDP ile kol kola yürüyorsunuz?" dediğini, bunun akabinde darp edildiğini ifade etti.

HDP sorusunu hazmedemeyen İYİ Partililer vatandaşı darp etti
OYNAT 00:42
HDP sorusunu hazmedemeyen İYİ Partililer vatandaşı darp etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Muğla'da halkın tepkisine maruz kaldı. Can Özcan isimli vatandaş, 'Neden HDP ile kol kola yürüyorsunuz?' sorusunu yönelttiği için partililerin saldırısına uğradı. Darp raporu alan Özcan, sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

Kolundan tutarak ara sokağa götürenlerin, kendisine küfür ettiğini ve hakarete uğradığını da iddia eden Özcan, sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.

Saldırıya uğrayan vatandaş İYİ Partililer hakkında suç duyurusunda bulundu.
Saldırıya uğrayan vatandaş İYİ Partililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Rize ve Kocaeli'nde de benzer olaylar görülmüştü

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İYİ Partililer Rize'de Akşener'i protesto eden vatandaşlara da saldırmıştı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın korumaları da, Kocaeli'ndeki kaçak çiftliğin yıkımını görüntüleyen gazeteciyi feci şekilde darp etmişti.

İYİ Partililer Rize esnafını yumrukladı Akşener programını yarıda kesip bölgeden ayrıldı
OYNAT 02:13
İYİ Partililer Rize esnafını yumrukladı Akşener programını yarıda kesip bölgeden ayrıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'nin İkizdere ilçesini ziyareti sırasında heyet ile bir grup arasında yumruklu kavga yaşandı. Akşener, programını yarıda keserek İkizdere'den ayrıldı. İlçede esnaf ziyareti gerçekleştirdiği sırada bazı vatandaşlarla İYİ Partili heyet arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma alevlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Araya giren kolluk kuvvetleri müdahale ederek kavgayı ayırdı. Meral Akşener bunun üzerine programını yarıda bırakarak İkizdere'den ayrıldı.

İYİ Parti lideri Akşener'den "Darp edilen gazeteci için konuşacak mısınız?" sorusuna cevap: Benimle ne alakası var
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İYİ Parti lideri Akşener'den "Darp edilen gazeteci için konuşacak mısınız?" sorusuna cevap: Benimle ne alakası var

Meral Akşener Çayeli'nde de protesto edildi
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Meral Akşener Çayeli'nde de protesto edildi

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu Türkkan'ın korumalarının saldırısıyla ilgili soru karşısında sessiz kaldı
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