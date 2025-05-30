Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Muğla'da otomobiller çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Muğla'da otomobiller çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

00:5830/05/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla Fethiye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjü aşarak karşı şeride geçip, başka bir otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında
Mustafa Kemal Bulvarı Devlet Hastanesi
yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 07 K 3391 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, 35 JJ 566 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İskender Bilgili, Yaşar Arslanbaş, Gönül Arslanbaş ve Basri Kaymakçı yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İskender Bilgili, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 3 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Muğla
#Trafik Kazası
#Mustafa Kemal Bulvarı Devlet Hastanesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı