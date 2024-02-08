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Muhatabımız ABD yönetimi

ABD'li Senatör Rand Paul'den Türkiye'nin ABD'den F-16 temini ve modernizasyonundaki 15 günlük sessizlik sürecini sabote girişimine Türkiye’den soğukkanlı bir adım geldi.

Canberk Doğan
04:00 - 8/02/2024 четверг
Güncelleme: 01:47 - 8/02/2024 четверг
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

F-16'ların Türkiye'ye satışını engellemek amacıyla yasa tasarısı sunan Paul'un girişimi için diplomatik kaynaklar, “F-16 satış süreci planlandığı şekilde sürmektedir. Bu süreçte muhatabımız ABD yönetimidir” dedi. Edinilen bilgiye göre, Senatör Paul, süreci tek başına bozma yetkisi olan bir aktör değil. Paul'un itiraz dilekçesi ancak Kongre’nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato’da kabul edilirse sonuç doğuruyor. Bu durumda dahi ABD Başkanı Joe Biden’ın veto yetkisi bulunuyor.

BENZER GİRİŞİMLERİ KABUL GÖRMEDİ

Paul'ün daha önce de Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ABD yönetimi tarafından satış yapılmasını engellemek için benzer girişimlerde bulunduğu, ancak bunların kabul görmediği öğrenildi. F-16 satış sürecinde sorun çıkacağının düşünülmediğini belirten kaynaklar, 8 Şubat itibarıyla Senato'nun 2 haftalık tatile gireceğini hatırlatıyor. Dolayısıyla söz konusu sürede hem Senato hem de Kongre'de girişimin bir karşılık bulacağı düşünülmüyor. Sessizlik sürecinin Türkiye saati ile pazar sabaha karşı dolması bekleniyor.



#Diplomasi
#ABD
#F-16
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