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İSTANBUL

Muhtar korona teftişinde: Cama çıkar mısınız?

Muhtar korona teftişinde: Cama çıkar mısınız?

Vatandaşların karantinaya uyup uymadıklarını artık muhtarlar da denetliyor. Şişli Halaskargazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Arslan bunlardan biri. Evleri en geç iki günde bir ziyaret ediyor. Evin 50 metre yakınına giden muhtar, “Neredesiniz?”, “Evde misiniz?” diye soruyor ve cama çıkmalarını istiyor. Hastalar cama çıkınca da ihtiyaçları olup olmadığını öğreniyor. Arslan, “Kapıya gitmediğimiz zaman program uyarı veriyor. Vatandaşların %90’ı da zaten uyum sağladı” diyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Karantinada olması gereken vatandaşları muhtarlar da teftiş etmeye başladı. Şişli Halaskargazi Muhtarı Hüseyin Arslan da mahallesindeki hastaları iki günde bir ziyaret edip, telefonla arıyor. “Evde misiniz?” diye sorup cama çıkmalarını istiyor ve cama çıkınca da ihtiyaçları olup olmadığını öğreniyor.
Karantinada olması gereken vatandaşları muhtarlar da teftiş etmeye başladı. Şişli Halaskargazi Muhtarı Hüseyin Arslan da mahallesindeki hastaları iki günde bir ziyaret edip, telefonla arıyor. “Evde misiniz?” diye sorup cama çıkmalarını istiyor ve cama çıkınca da ihtiyaçları olup olmadığını öğreniyor.

Koronavirüs salgınının başından bu yana evde karantina altında kalması gerekirken, sokağa çıkan vatandaşlar büyük tartışma konusu olmuştu. Kaymakamlıklar bu konuya çözüm getirmek için muhtarlarla işbirliği yaparak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Çalışma kapsamında evde karantinada kalması gereken vatandaşlar, iki günden bir muhtarlar tarafından denetlenecek. Yeni Şafak, “Mahalle Denetimi” verilen uygulamayı sahada incelemek üzere Şişli Halaskargazi Muhtarı Hüseyin Arslan’la birlikte bir gün geçirdi. Arslan’ın ekibi, 2 bin 400 kişinin yaşadığı mahallede karantinadaki vatandaşları Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) ile tespit ederek, iki günde bir ziyarette bulunuyor.

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TELEFONLARIMIZ 24 SAAT AÇIK

  • Vatandaşların artık bilinçlendiğini söyleyen Arslan, “Mahallemizde sekiz sokak, üç caddemiz ve 17 bankamız var. FİTAS sistemine karantinadaki vatandaşların adres ve telefon bilgileri düşüyor. Sistem Kaymakamlıklar tarafından kontrol ediliyor. Biz en geç iki güne bir evlerin 50 metre yakınına kadar gidip vatandaşları arayıp ‘Nerdesiniz?’, ‘Evde misiniz?’ ve ‘Cama çıkar mısınız?’ diyoruz. Cama çıktıktan sonra vatandaşlara bir şeye ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyoruz. Dışarı çıkmaları halinde Sancaktepe’de bulunan yurda kapatılacaklarını söylüyoruz. Şu an mahallemde dört vakam var. Bizim telefonlarımız yirmi dört saat açık. Beş kişilik filasyon ekibiyiz. Yetişemeyeceğim zaman görevi onlara devrediyorum. 14. güne kadar iki günde bir ziyaret ediyoruz” dedi.

Hüseyin Arslan

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MAHALLENİN GÖZÜ KULAĞIYIZ

Muhtarın mahallenin her şeyi olduğunu belirten Arslan, “Mahallemiz bilgili bir kesim. Kurallara uyuyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir apartman görevlisi ve ailesi virüsü kapmıştı. Her gün kapılarına gidiyordum. İhtiyaçlarını soruyordum. Rapor almaları gerekti yardım ettim. Vatandaşlar direk ilçeleri aramadan bizlere ulaşıp yardım almalılar. Biz mahallenin gözü kulağıyız. Disiplin olursa her şeyin üstesinden geliriz” şeklinde konuştu.

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YATTIĞIMIZ YERDEN KONTROL YAPMIYORUZ

  • Arslan sözlerine şöyle devam etti: “Her çarşamba saat üçte ilçede tüm kolluk birimleriyle birlikte toplantımız var. Hep birlikte vakaların sayılarını ve neler yapabiliriz konuşuyoruz. FİTAS programı sadece hastaların denetlendiği program değil. Bizi de Kaymakamlıktan denetliyorlar. Öyle yattığımız yerden kontrol edemiyoruz. Kapıya gitmediğimiz zaman program uyarı veriyor. Vatandaşlarımızın yüzde doksanı zaten artık uyum sağladı. Bu virüsün hakkından kol kola geleceğiz.”

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