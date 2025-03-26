Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Elazığ
Munzur Dağı'nda mercek bulutu oluştu

Munzur Dağı'nda mercek bulutu oluştu

09:1426/03/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Dağın üst kısımlarını ve zirvesini saran, halk arasında "şapka" olarak bilinen mercek bulutu, bölgeyi etkisi altına aldı.
Dağın üst kısımlarını ve zirvesini saran, halk arasında "şapka" olarak bilinen mercek bulutu, bölgeyi etkisi altına aldı.

Üç bin 300 rakımla Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağının zirvesinde oluşan mercek bulutu ile görsel şölen oluşturdu.

Munzur Dağı, bu kez görsel bir doğa harikasıyla gündemde. Dağın üst kısımlarını ve zirvesini saran, halk arasında "şapka" olarak bilinen mercek bulutu, bölgeyi etkisi altına aldı.

Geniş bir alana yayılan bu büyük bulut, dağın karlı manzarasıyla muazzam bir uyum içinde birleşerek büyüleyici bir görüntü oluşturdu.

Mercek bulutu nedir?

Mercek bulutları, dağın yüksek rakımlarındaki hava şartlarının etkisiyle oluşan özel bir atmosfer olayıdır. Bu bulutlar, dağın zirvesinin etrafında adeta bir "şapka" gibi durur ve dağın etrafındaki hava akımlarının, bulutları yoğunlaştırarak şekil almasına neden oluyor. Özellikle kış mevsiminde, dağın zirvesindeki karla birleşerek ortaya çıkan bu görüntü, dağa tırmananlar ve çevredeki doğaseverler tarafından ilgiyle izleniyor.

#Mercek bulutu
#Munzur Dağı
#Erzincan
#Tunceli

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kadir gecesinde ne oldu? Kadir gecesinde meydana gelen olaylar ve önemi