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Murat Kurum sabah namazını Eyüpsultan'da kıldı

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sabah namazını Eyüpsultan Camii’nde kıldı.

09:43 - 31/03/2024 الأحد
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Murat Kurum
Murat Kurum

Türkiye yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.


Uzun süren yerel seçim maratonu sona ererken, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı (İBB) Murat Kurum, güne Eyüpsultan'da başladı.



Namazını kıldı, dua etti

Sahada çalışmalarını sürdüren ve her bir ilçeyi tek tek gezen Kurum, seçim sabahı Eyüpsultan'da sabah namazını kıldı.


Namazını kıldıktan sonra dua eden Murat Kurum'u orada bulunan vatandaşlar fotoğrafladı.




Seçim çalışmalarına da Eyüpsultan'da başladı


Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, adaylığı açıklandıktan sonra sabah namazını Eyüpsultan'da kılarak çalışmalarına başlamıştı.




#Murat Kurum
#Eyüp sultan
#seçim
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