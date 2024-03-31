Murat Kurum sabah namazını Eyüpsultan'da kıldı

Türkiye yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.
Uzun süren yerel seçim maratonu sona ererken, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı (İBB) Murat Kurum, güne Eyüpsultan'da başladı.
Namazını kıldı, dua etti
Sahada çalışmalarını sürdüren ve her bir ilçeyi tek tek gezen Kurum, seçim sabahı Eyüpsultan'da sabah namazını kıldı.
Namazını kıldıktan sonra dua eden Murat Kurum'u orada bulunan vatandaşlar fotoğrafladı.
Seçim çalışmalarına da Eyüpsultan'da başladı
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, adaylığı açıklandıktan sonra sabah namazını Eyüpsultan'da kılarak çalışmalarına başlamıştı.