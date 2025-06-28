Murat Ülker: Babamın mirası Yeşilay bize emanet

Bağımlılıklarla mücadelede gençlerin düşünsel donanımını artırmak ve sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın finali, cuma günü İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye genelinden rekor başvuruyla gerçekleşen organizasyon, gençlerin eleştirel düşünme ve ifade becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

"Sosyal medyanın sınırlayıcı karakteri münazarayı yok ediyor"

Final programına ilişkin Linkedin hesabından bir paylaşımda bulunan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, münazara kültürünün gençler için önemine dikkat çekti.

Münazaranın cedel, tartışmak anlamına geldiğini ve insanın zihnini açan, sosyalleştiren, kendini yetiştirmesine olanak tanıyan güzel bir uygulama olduğuna vurgu yapan Ülker, "Ne yazık ki bugün sosyal medyanın acul ve sınırlayıcı karakteri sayesinde yok oluyor veya sadece ekrandaki ‘konuşan kafalar’ ile sınırlandırılmış." dedi.

"Münazara kültürü günümüzde yeni kuşaklarla yaşatılıyor"

Yeşilay'ın 105 yıllık köklü geçmişine vurgu yapan Ülker, turnuvanın gençler arasında sağlıklı yaşam bilinci oluşturma ve bağımlılıklarla mücadelede önemli bir araç olduğunu belirtti. 1955'ten bu yana Yeşilay'ın desteklediği münazara kültürünün, günümüzde de yeni kuşaklarla yaşatıldığını vurgulayan Ülker, turnuvanın gençlerin bağımlılıklar karşısında düşünsel donanımlarını artırmayı, toplumsal farkındalıklarını güçlendirmeyi ve gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediğini söyledi.

120 şubesi, 65 ülkede varlığı ve 146 bini aşkın gönüllüsüyle Yeşilay'ın, liseli gençlerin bağımsız ve sağlıklı düşünceyle hareket eden bireyler olarak yetişmesine katkı sunduğunu vurgulayan Ülker,"2024 yılında 81 ilin tamamından 1.066 takım, 2025 yılında ise 4.062 takım başvurdu." dedi.

Murat Ülker, yaptığı paylaşımda münazaranın işleyişine ilişkin bilgilere de yer verdi.

Eleştirel ve doğaçlama düşünmenin ön planda olduğu turnuvanın, klasik hitabet yarışmalarından farklı olarak parlamenter münazara sistemine göre yürütüldüğünü ifade eden Ülker, "Dünya genelinde gençler arasında yaygın olan bu formatta öğrenciler, maçtan kısa süre önce verilen konulara doğaçlama hazırlanarak argüman geliştiriyor. Böylece entelektüel birikimlerini, hitabet yeteneklerini ve tartışma becerilerini çok yönlü biçimde sergileme fırsatı buluyorlar. Bu sistemde argümanların gücü, konuya hâkimiyet ve düşünsel derinlik esas alınırken; hitabetten çok oluşturulan düşünsel çerçevenin niteliği değerlendiriliyor." dedi.

Murat Ülker, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kazananlar Ödüllendirildi

Bu yılın münazara konusu “Hükümet inanır ki: Bağımlılık toplumun ürünüdür” idi. Final, 27 Haziran Cuma günü Yeşilay Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Dört okul finale kaldı:

Cağaloğlu Anadolu Lisesi (İstanbul), Aydem Fen Lisesi (Denizli), Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (İstanbul) ve Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi (Kocaeli). Sonuçta Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Salih Şenel ve Ahmet Yasin Cansever, 2025 yılı Türkiye şampiyonu oldu.

Ayrıca jüri üyeleri Şehval Dilara Akgül, Zeynep Hanne Kaymaz, Harun Yusuf Koraltan, Şüheda Bozkurt, Muhammet Zeybek, Zümra Yücel ve Ali Ahmet Tetik’in değerlendirmesiyle, Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden Melih Baha Özmen ve Aras Gayhan “En İyi Konuşmacı” ödülüne layık görüldü.

'Gençlerin pırıl pırıl zihinleri, bağımlılığın en büyük düşmanı olacak' diyen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: